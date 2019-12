Fdi: Meloni, 'credente ma posizioni politiche non per scelta confessionale'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Perché tu possa sposarti qualcuno deve chiedertelo… In ogni caso non porto avanti le mie posizioni politiche pensando al mio interesse personale. Non sono sposata, ma sono comunque convinta che lo Stato debba privilegiare le coppie che lo fanno, per la responsabilità che si prendono. Io voglio una società nella quale si sia consapevoli che a ogni scelta corrispondono conseguenze e che non esistono solo diritti". Lo spiega Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'Chi' a proposito della decisione di non essersi ancora sposata con il compagno Andrea Giambruno.

"Sono credente, ma le mie posizioni politiche -aggiunge- non dipendono da una scelta confessionale. Per esempio, sono convinta della sacralità della vita, laicamente convinta".