Eutanasia: M5S, ora una legge chiara sul tema'

(Adnkronos) - “L’assoluzione di Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio rappresenta un passo avanti enorme per la giustizia del nostro Paese. E’ una notizia che tutti attendevamo e dalla quale possiamo ripartire, già alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa natalizia, per tornare a discutere in Commissione della legge sul fine vita”. Lo affermano i parlamentari del Movimento 5 Stelle componenti delle commissioni Giustizia e Affari sociali.

“Cappato -ricordano- era a processo per aver accompagnato Fabiano Antoniani a morire in Svizzera, nel febbraio del 2017 ed è stato assolto 'perché il fatto non sussiste'. Si tratta di una sentenza importante, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale che ha già tracciato la via sulla non punibilità dell’aiuto al suicidio a determinate condizioni. Ora più che mai tocca a noi dare agli italiani una legge chiara sul tema”.