Roma, incendio in appartamento: salvata 40enne

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio di quattro piani in via Flaminia 466, a Roma. Sul posto, poco dopo le 20, sono intervenute due Squadre dei vigili del fuoco, un'autoscala, un'autobotte, il carro autoprotettori. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che si sono sviluppate nel salone, evitando il propagarsi del fuoco in altre stanze dell'appartamento. Al momento l'appartamento è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell'incendio. A scopo precauzionale l'edificio è stato evacuato fino al termine dell'intervento. La proprietaria, italiana di 40 anni, è stata portata all'esterno dell'appartamento dal personale dei vigili del fuoco e affidata alle cure mediche del personale del 118.