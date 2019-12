Quindicenne denuncia il padre: "Picchia me e la mamma, aiutateci"

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Stanca delle violenze e dei maltrattamenti che da anni subiva dal proprio padre - una volta le avrebbe persino stretto la cintura di pelle attorno al collo rischiando di soffocarla -una ragazzina di 15 anni ha deciso di dire basta e di denunciare il genitore. Anche "per salvare" la madre, casalinga, che non aveva mai avuto il coraggio di farlo. Accade in un paesino dell'entroterra palermitano, dove la giovanissima vittima ha presentato querela. Pochi giorni fa, come apprende l'Adkronos, si è presentata nella caserma di Corleone, che comprende anche i territori di Chiusa Sclafani, Campofiorito e Giuliana, per sfogarsi e raccontare il suo calvario. La minore si è rivolta all'avvocato Antonio Di Lorenzo, il legale di Claudia Stabile, la giovane mamma che era scappata di casa finendo anche a 'Chi l'ha visto' e che si è rifatta viva chiedendo la separazione dal marito.

La piccola vittima ha denunciato il padre, che è dipendente pubblico, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. "Il coraggioso gesto della minore non sta tanto nel fatto di avere denunciato il padre, ma di averlo denunciato anche nell'interesse della mamma, fatto alquanto singolare, che per anni avrebbe subito molestie e violenze psicologiche e fisiche da parte del marito, ma che non ha mai avuto la forza di denunciare, per paura e per amore della famiglia", dice l'avvocato Di Lorenzo all'Adnkronos. Che, però, aggiunge che sarà adesso la "magistratura a fare i dovuti riscontri".

La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha avviato le procedure di rito e adesso la ragazzina è in attesa dei primi provvedimenti, probabilmente in applicazione della cosiddetta legge codice rosso, approvata solo di recente.