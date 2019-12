Acqua: M5S, in manovra altro passo avanti verso gestione pubblica

Roma, 26 dic. - (Adnkronos) - "Qualcuno aveva già prefigurato lo scenario: lo Stato mette i soldi per ammodernare e sviluppare dighe e infrastrutture idriche al Sud e alcuni gruppi privati si avventano come avvoltoi su fondi e cantieri. Ora però, grazie al lavoro che abbiamo fatto in legge di Bilancio, questi signori dovranno riavvolgere il nastro, perché va in onda un altro film. Grazie a un emendamento di maggioranza presentato al Senato abbiamo blindato ulteriormente la società che sostituirà la ex Eipli nella gestione degli investimenti per infrastrutture idriche in gran parte del Mezzogiorno. Un risultato che rappresenta un’altra importante tappa di avvicinamento alla gestione pubblica dell’acqua in tutto il Paese". E' quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle dal titolo: ' Stop ai privati nella gestione dell’acqua al Sud. Ora avanti con la nostra legge!'.