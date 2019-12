Governo: Bernini, 'dimissioni Fioramonti aggravano caos'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - "Le dimissioni del ministro Fioramonti confermano l’inadeguatezza e aggravano il caos di un governo che vive alla giornata senza una reale base programmatica e senza una prospettiva che non sia il rinvio di problemi senza soluzione". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"L’incertezza sul futuro della scuola -aggiunge- è gravissima: migliaia di docenti sono in attesa del concorso straordinario e di quello ordinario per la secondaria sui quali non c’è ancora alcuna certezza. Se ne va un ministro che non lascia certo un buon ricordo, e se ne dovrebbe andare l’intero governo. Invece Fioramonti sarà sostituito e, come insegna l’esperienza della maggioranza giallorossa, purtroppo al peggio non c’è mai fine".