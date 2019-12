Governo: Ferri (Iv), 'dimissioni Fioramonti aprono lotta interna M5S'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - "Si è dimesso il ministro Fioramonti, mi sembrano dimissioni politiche e non tecniche. In Parlamento si avverte un Movimento 5 stelle non più compatto e coeso: con questo atto si apre ufficialmente la lotta interna al movimento". Lo afferma Cosimo Maria Ferri, deputato di Italia viva e membro della commissione Giustizia della Camera.

"Non è giusto -aggiunge- strumentalizzare un tema delicato ed importante per il nostro Paese come quello della scuola e dell’università, da cui dipendono la crescita culturale e formativa del nostro futuro. Questo gesto mi sembra vecchia politica, tattica, lotta interna, e poca voglia di cambiare. Peccato perché il governo e soprattutto il Paese hanno bisogno di ben altro, e i giovani di credere nelle istituzioni".