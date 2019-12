Cannabis: Gasparri, 'al governo della Cassazione ci ricorderemo tutto'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Ha ragione San Patrignano ad evidenziare un’ulteriore dimostrazione di incompetenza e inadeguatezza delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Infatti hanno ignorato la Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 1989 e ratificata dall’Italia nel 1991. L’ articolo 33 afferma che 'gli Stati adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative, per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope...'. Invece autorizzando, sia pur limitatamente, una coltivazione domestica di cannabis, si alimentano i rischi di intossicazione per i minori, di cui spesso leggiamo sulle cronache. Anche queste convenzioni internazionali sbarrano la strada alla inaudita decisione della Cassazione che ha contraddetto se stessa". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Ma presto il centrodestra sarà al governo -aggiunge- e farà leggi per il recupero e la prevenzione da ogni forma di dipendenza e per stroncare ogni forma di produzione. La Cassazione sarà smentita con una legge e cesserà di emettere decisioni sorprendenti. Ce li ricordiamo alcuni della Cassazione sorpresi dallo scandalo Csm con le intercettazioni. Ci ricordiamo il varo di norme per adeguare l’età pensionabile ’ad personas’. Ebbi modo di confrontarmi con i supremi vertici della Cassazione su queste scelte legislative che non ho mai condiviso o votato. Ci ricordiamo la sentenza sul caso Berlusconi e i profili personali di alcuni protagonisti di quella vicenda. Ci ricordiamo tutto”.