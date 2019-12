Incidenti: treno merci investe auto sui binari, interrotta la linea Milano-Venezia (2)

(Adnkronos) - Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, l'auto guidata dal ragazzo avrebbe attraversato un passaggio a livello, rimanendo poi incastrata sui binari. Non è chiaro, però, se questo sia avvenuto mentre le barriere del passaggio a livello si stavano abbassando o poco prima. Il treno merci non ha colpito in pieno la vettura, ma solo la fiancata posteriore, facendola sbalzare di qualche metro. Sono in corso le indagini. Il giovane, sotto shock, avrebbe parlato di una svista.