Conte: 'intervento pubblico mirato può rivelarsi strategico in alcuni settori'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "E' chiaro che con la globalizzazione la competizione sì è spostata in uno spazio globale e ci dobbiamo misurare in modo diverso rispetto al passato. Ritengo che ovviamente la soluzione preferibile sia quella di mercato ma è anche vero che ormai in un scenario così complesso è chiaro che un intervento pubblico mirato, specifico, soprattutto a supporto di alcuni settori e presidi produttivi può rivelarsi strategico per gli interessi nazionali e per poter competere più efficacemente in uno spazio non più europeo ma globale". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della sua conferenza stampa di fine anno a Villa Madama.