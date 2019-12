Conte: 'auspico migliore soluzione per vertenza Askanews'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Sono a conoscenza della vertenza Askanews, so che il sottosegretario Martella ha già incontrato proprietà e comitato di redazione, noi, per quanto riguarda le nostre competenze, come governo, ovviamente auspichiamo che questa vertenza si possa risolvere quanto prima nel miglior modo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno.