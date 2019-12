Meteo: cielo sereno e clima stabile in Lombardia a Capodanno

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Capodanno con clima stabile e soleggiato in Lombardia, con temperature intorno alla norma in pianura, e superiori alla norma in montagna. Secondo il bollettino meteo dell'Arpa, domani e dopo sono previste poche nuvole, venti deboli e qualche nebbia sulla Bassa Pianura, in particolare su Pavese e lodigiano, nelle ore notturne e al primo mattino. In montagna, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sempre in pianura, sono previste minime tra -2 e 2 gradi, e massime tra 5 e 9 gradi, nella norma con il periodo dell'anno. Il 31 e l'1 gennaio il cielo sarà per lo più sereno, anche nella notte, con qualche nube o un po' di nebbia sulla Pianura.