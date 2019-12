Governo: Crippa, 'Salvini non può tacere su attacchi ad Azzolina'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - “Gli inqualificabili attacchi sessisti rivolti sui social alla ministra Lucia Azzolina, da alcuni sostenitori del leader leghista, Matteo Salvini, devono trovare la ferma condanna di tutto il mondo politico. A partire proprio dallo stesso Salvini. Perché tace? Questo silenzio è indegno e preoccupante. Frasi così gravi, offensive, discriminatorie e denigratorie, ai danni di una donna e ministro della Repubblica, non possono essere tollerate”. Lo scrive su Facebook il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle Davide Crippa.

”Purtroppo, ancora oggi, molte donne -aggiunge- vengono discriminate e a volte offese, in ogni ambito della vita pubblica e privata e questo non può più essere accettato o tollerato. Il nostro compito è quello di invertire la rotta, portando un cambiamento culturale nel Paese dove non solo le donne, ma tutti i cittadini potranno essere valutati solo in base al merito e alle competenze, senza subire alcuna discriminazione. Per questo, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, esprimo la massima solidarietà alla ministra Lucia Azzolina”.