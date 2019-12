Palermo: da Regione 5,8 mln per servizi a studenti disabili

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - L’assessorato regionale alla Famiglia ha destinato 5,8 milioni di euro alla città metropolitana di Palermo per garantire le attività di assistenza agli alunni con disabilità. Si tratta di un primo acconto rispetto al fabbisogno totale che è di 8,5 milioni di euro. "Prendiamo atto - ha commentato il sindaco metropolitano Leoluca Orlando - che a seguito delle pressanti sollecitazioni della città metropolitana e delle famiglie degli studenti diversamente abili degli istituti medi superiori del territorio, la Regione, in quanto titolare delle attività in oggetto, ha provveduto all’erogazione di un primo acconto. Restiamo quindi in attesa del saldo del fabbisogno richiesto a novembre scorso (2,7 milioni di euro circa)".

Da Orlando anche l'auspicio che "per il prossimo anno scolastico, le somme di competenza delle città metropolitane e dei liberi consorzi per tali servizi possano essere assegnati in un'unica soluzione, cioè prima dell’inizio dell’anno scolastico. Questo - ha aggiunto - per una serena e migliore programmazione da parte dei nostri uffici di competenza e per garantire agli studenti diversamente abili i loro diritti e serenità alle loro famiglie".