Iv: Renzi, 'Salvini su famiglia mente sapendo di mentire'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Salvini sulla famiglia mente sapendo di mentire. Brava ministra Bonetti. E bene replicare a chi dice bugie #ColpoSuColpo". Lo scrive su twitter Matteo Renzi rilanciando il tweet della ministra Elena Bonetti. "Salvini accusa tagli per le famiglie? -scrive Bonetti- Legga la legge di bilancio: più di 630 milioni aggiuntivi per politiche familiari, 2,5 miliardi per costruzione e riqualificazione asili nido e per il 2021 Fondo assegno universale da più di 1 miliardo l'anno. Fatti, non propaganda. #FamilyAct".