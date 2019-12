Sicilia: Musumeci, 'Non abbiamo perso neppure un euro di fondi Ue'

Palermo, 31 dic. (Adnkronos) - "Nelle scorse settimane c'è stato tanto allarmismo,ci son stati tanti uccelli di malaugurio. Ebbene, posso dire con orgoglio che sui fondi europei il mio governo ha vinto la sfida per il secondo anno consecutivo. Dal primo gennaio 2018 ad oggi abbiamo certificato a Bruxelles oltre 1,8 miliardi di euro e non solo un centesimo tornerà indietro". Lo ha detto il Governatore siciliano Nello Musumeci durante gli auguri di fine anno su Facebook. "Non abbiamo perso neppure un euro - dice ancora - Tutto è rimasto a disposizione del territorio siciliano. Certificando tutta la spesa abbiamo dato un segnale chiaro per i beni e servizi".