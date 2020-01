Agrigento: rischia di morire soffocata, neonata salvata da operatori 118

Palermo, 1 gen. (Adnkronos) - Una bambina di appena tre mesi rischia di morire soffocata ma viene salvata dagli operatori del 118. E' accaduto ieri sera ad Agrigento, dove gli operatori del 118 sono intervenuti in una abitazione del quartiere di Villaggio Mosè, dove la neonata non riusciva a respirare dopo avere preso il latte. Il personale del 118, arrivato pochi minuti dopo la chiamata, ha eseguito le pratiche di disostruzione sulla piccola che ha ripreso a respirare regolarmente. Tanta paura ma alla fine la neonata è stata tratta in salvo.