Coronavirus: dipendente Unicredit Piacenza contagiata, colleghi in quarantena

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Una dipendente Unicredit di Piaceva, che lavora nel Business Center di Largo Cesare Battisti, è risultata positiva al Coronavirus. Pertanto, spiega la banca, "in linea con le istruzioni delle autorità sanitarie, il Business Center è chiuso dalla scorsa domenica ed è stato pulito e disinfettato". Come precauzione "aggiuntiva", UniCredit "sta anche sanitizzando la filiale di Piacenza Piazza dei Cavalli che rimarrà chiusa fino a nuovo avviso". L'istituto ha contattato tutti i dipendenti che potrebbero essere stati in stretto e recente contatto con la collega positiva al virus, "consigliando loro di mettersi in quarantena per 14 giorni e di seguire le istruzioni delle autorità sanitarie". Anche i clienti che hanno visitato la filiale di recente "saranno contattati individualmente", spiega UniCredit.