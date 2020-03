Coronavirus: Bonetti, 'allo studio voucher baby sitter'**

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Voucher per baby sitter e congedo parentale? "Stiamo studiando alcune di queste misure. Siamo a lavoro per adottare le migliori misure per il Paese. Le mie proposte le ho portate e le riporterò. C'è la volontà di accompagnare le famiglie in questa emergenza. Si deve arrivare a una dimensione di fiducia tra il Paese e le istituzioni", un rapporto fiduciaro basato sulla "concretezza del nostro lavoro". Così la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti, arrivata a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri.

"Ora è il momento delle risposte - dice - non si tratta di fare annunci, ma di adottare le misure più efficaci. Ci sono già delle famiglie", quelle che vivono nelle zone rosse, che stanno "facendo i conti da tempo con misure restrittive, abbiamo provato ad accompagnarle con lo smart working, ad esempio".