Coronavirus: assessore Sicilia, 'chiediamo misure specifiche anche su porti e ferrovie'**

Palermo, 5 mar. (Adnkronos) - Sui controlli per coloro che arrivano in Sicilia "chiediamo al Governo misure quanto più possibile congrue e specifiche". Lo ha detto l'assessore regionale siciliano alla Salute, Ruggero Razza, parlando dell'emergenza coronavirus. "A noi non basta che venga effettuato il controllo negli aeroporti se non viene fatto anche nelle ferrovie e nei porti- spiega - e su questo dobbiamo avere dal governo una risposta e sono certo che arriverà in tempi ragionevoli".