Coronavirus: salgono a sei i pazienti ricoverati in Sicilia, quindici in isolamento a casa

Palermo, 5 mar. (Adnkronos) - Salgono a sei le persone contagiate dal coronavirus e ricoverate in ospedale in Sicilia. Lo rende noto la Regione siciliana. "Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 440 tamponi, di cui 404 negativi e 15 in attesa dei risultati - spiega la Regione - Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 21 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 6 pazienti (tre a Palermo e tre a Catania), mentre 15 sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento avverrà domani".