Coronavirus: verso richiesta sforamento deficit più corposa a Ue**

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Un'unica richiesta, evitando di vedersi costretti a tornare a bussare alle porte dell'Ue. Al tavolo del Cdm in corso a Palazzo Chigi oggi si discute la relazione al Parlamento sullo scostamento dagli obiettivi programmatici di bilancio per liberare le risorse con cui coprire le misure che entreranno nel decreto a sostegno dei settori travolti dall’emergenza Coronavirus. Gli iniziali 3,6 miliardi di cui si parlava nei giorni scorsi, pari allo 0,2% del Pil, sembrano ormai una 'quota' superata.

C'è pressing nel governo per alzare l'asticella, considerando i contraccolpi economici del Covid-19 -pesantissimi- che l'Italia vede all'orizzonte. Alcune fonti di governo parlano di 4,2-4,5 miliardi, la viceministra dell'Economia Laura Castelli, oggi in un'intervista sulle pagine del Messaggero, ha indicato addirittura 5 miliardi. E c'è chi, nelle file del M5S, vorrebbe addirittura uno sforzo aggiuntivo. Ieri il premier, nel suo video su Facebook rivolto agli italiani, ha detto chiaro e tondo che l'Italia "chiederà tutta la flessibilità di cui ha bisogno". Nel Cdm in corso, viene spiegato da fonti interne, il punto non è stato ancora dibattuto, segno che la riunione potrebbe protrarsi ancora a lungo.