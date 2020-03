Sicilia: assessore Falcone, 'via libera a gara d'appalto pavimentazione Cassibile-Rosolini'

Palermo, 5 mar. (Adnkronos) - Via libera dal Consorzio autostrade siciliane alla pubblicazione della gara d’appalto per la nuova pavimentazione del tratto Cassibile-Rosolini, sull’autostrada Siracusa-Gela. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. "Prende finalmente corpo - commenta l’esponente del Governo Musumeci - la più importante opera di riqualificazione dell’arteria dall'ultimo decennio e più a oggi. Un investimento da oltre 14 milioni di euro che restituirà decoro, sicurezza ed efficienza alla Siracusa-Gela, come del resto l’intero Sud-est della Sicilia attendeva da anni. È previsto il rifacimento dell’asfalto, delle barriere di protezione e opere connesse fino a Rosolini, dove nel frattempo apriremo il nuovo svincolo".

Termine ultimo per partecipare al bando il 21 aprile. "La pavimentazione infatti - prosegue Falcone - dovrà andare di pari passo con il prolungamento dell’autostrada fino a Modica, ovvero il più imponente cantiere attualmente in piena attività dell’intero Mezzogiorno d’Italia. Lì dove tutto sembrava immobile, oggi tornano uomini e ruspe. La Cassibile-Rosolini e la Rosolini-Ispica-Modica - conclude Falcone - saranno le opere emblematiche del risanamento che il presidente Nello Musumeci ha voluto attuare al Cas".