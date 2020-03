Coronavirus: Fontana a cittadini zona rossa, 'tenete duro, grazie per vostro impegno'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare gli abitanti della zona rossa. Tenete duro e grazie per quanto state facendo e per il vostro impegno. Non si lamentano, non si piangono addosso, ma reagiscono positivamente anche di fronte alla limitazione parziale della loro libertà". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in diretta Facebook.