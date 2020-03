Rifiuti: assessore Palermo, ‘su VII vasca Bellolampo paghiamo dazio ritardi Regione’

Palermo, 5 mar. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe capire perché questa settima vasca (della discarica di Bellolampo, ndr) ancora non vede la luce. Noi stiamo pagando un dazio enorme rispetto ai ritardi della Regione". A dirlo è stato il neo assessore del Comune di Palermo, Sergio Marino, durante una conferenza stampa convocata dal sindaco Leoluca Orlando, per presentare la sua nuova squadra allargata. "Sicuramente abbiamo fatto degli errori in passato - ha aggiunto - e siamo pronti a prenderci le nostre colpe, ma la settima vasca non è un nostro problema e non lo è mai stato. Anzi, il progetto di questa vasca è stato realizzato dalla Rap, nonostante non fosse di competenza dell’azienda farlo". Sul fronte dei rifiuti secondo Marino occorre guardare a "un lavoro di prospettiva di almeno 10 anni". Per lui si tratta di un ritorno in giunta. "Sono stato ripescato e per questo ringrazio il sindaco - ha concluso -. Rispetto al passato avrò meno deleghe e questo mi consentirà di concentrare la mia attenzione ancora di sulla situazione della Rap. Il percorso fatto da questa azienda è una ricchezza, perché negli anni la Rap è stata ricostituita".