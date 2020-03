Riforme: Nannicini, 'bene rinvio, più tempo per far conoscere ragioni del No'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Il referendum sarà posticipato. Giusto così. Una scelta così importante non poteva essere oscurata dal dibattito pubblico, tutto giustamente incentrato sull’emergenza #coronavirus. Avremo più tempo per far conoscere le - buone - ragioni del NO". Lo scrive su twitter il senatore Pd, Tommaso Nannicini.