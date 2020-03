Coronavirus: Gallera, 'a Milano 86 positivi, città Lombardia poco toccate'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - A Milano sono 86 le persone positive finora al coronavirus. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, in conferenza stampa, precisando che "in relazione agli abitanti è un numero particolarmente basso, anche perché abbiamo messo in campo misure abbastanza rigide".

Gallera ha sottolineato che "una delle peculiarità" della diffusione del virus "è che, tranne Cremona, gli altri capoluoghi della Regione hanno numeri estremamente bassi. Speriamo che rimanga così. Como, Varese, Lecco, Sondrio a oggi non sono state quasi toccate e questo è importante per il numero di posti letto in terapia intensiva disponibili", ha aggiunto.