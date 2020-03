Coronavirus: Pd, 'da governo manovra infra-annuale a tempi record'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “Oggi noi combattiamo una doppia battaglia, economica e sanitaria. Lo facciamo difendendo e chiamando a raccolta tutte le forze del Paese, e con il pieno sostegno della comunità internazionale. Il Governo ha varato in tempo record una manovra infra-annuale imponente, come non si vedeva da decenni, all’altezza della situazione molto difficile che stiamo vivendo". Lo dice in una nota il responsabile economia del Pd Emanuele Felice.

"Ma altrettanto decisiva è la battaglia sanitaria, che vede il Pd, la più grande comunità politica di questo paese, impegnato in prima linea nella campagna di informazione per contenere il virus. La battaglia economica e quella sanitaria si combattono insieme, sono due facce della stessa medaglia. Non è tempo di divisioni o opportunismi, di qualunque tipo e da qualunque parte provengano, che farebbero solo precipitare la situazione. Insieme ce la faremo”.