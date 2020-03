Coronavirus: Mattarella, 'preoccupazione ma evitare ansia immotivata e controproducente'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "L'insidia di un virus nuovo che sta colpendo via via tanti Paesi del Mondo, provoca preoccupazione. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducente". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione sull'emergenza Coronavirus.