Coronavirus: assessore Sicilia, 'nessun focolaio nell'isola, migliorano condizioni contagiati'

Palermo, 6 mar. (Adnkronos) - "In Sicilia restano 21 soggetti positivi al coronavirus e sono tutti legati al ceppo originario, non c'è alcun focolaio nell'isola". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza,, intervenendo a Buongiorno Regione su Rai Sicilia. "Migliorano le condizioni di chi è a casa oppure ospedalizzato - dice ancora -non c'è alcun ricovero in terapia intensiva e il sistema nella sua gestione sta funzionando". E conclude: "C'è stata una macchina organizzativa che sta intensificando la propria attività".