Coronavirus: M5S Palermo a Orlando, 'provvedimenti straordinari per imprese'

Palermo, 6 mar. (Adnkronos) - I Consiglieri del Movimento 5 Stelle di Palermo, Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco, hanno trasmesso oggi una nota urgente al Sindaco per chiedere "provvedimenti straordinari di sostegno alle imprese palermitane per l’emergenza Coronavirus". "Abbiamo chiesto al Comune un impegno e uno sforzo con misure ad hoc a sostegno di tutte le imprese - dichiara il gruppo consiliare M5S di Palermo - come lo slittamento del pagamento delle tasse e delle imposte comunali al 30 settembre e l’attivazione di provvedimenti come la riduzione della Tari e la creazione di un fondo risarcitorio ad hoc".