Rai: Pd, 'grave se omissioni al parlamento su sponsorizzazioni siti'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Da alcuni giorni importanti trasmissioni televisive e alcuni siti diffondono notizie, corredate da documenti, di presunte sponsorizzazioni della Rai a società di comunicazione che in passato sono state legate ad attuali dirigenti di viale Mazzini. In particolare, queste notizie chiamerebbero in causa un alto dirigente a cui adesso sarebbe affidata proprio la gestione delle sponsorizzazioni". Lo scrive in una nota il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati, Michele Bordo.

"La Rai, dopo un’interrogazione parlamentare, ha negato che ci fossero sponsorizzazioni di questo tipo. Ora però sta emergendo un’altra verità. Chiediamo alla Rai e a all’Ad Salini di fare luce sulla vicenda, che riguarda innanzitutto i soldi degli italiani che sono azionisti del servizio pubblico. Sarebbe grave se su questo argomento ci fossero mancanza di trasparenza e addirittura omissioni di informazioni nei confronti del Parlamento della Repubblica italiana”.