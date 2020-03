Coronavirus: Faraone, 'ritrovato senso istituzioni centrodestra ora duri'

Coronavirus, Decaro (Sindaco Bari): “Seguiamo le norme del Governo per fermare virus”

(Agenzia Vista) Puglia, 07 marzo 2020 Coronavirus, Decaro (Sindaco Bari): “Seguiamo le norme del Governo per fermare virus” “Seguiamo le norme del Governo per fermare virus” queste le parole del Sindaco di Bari Antonio Decaro durante il video che ha postato sul suo profilo facebook per parlare dell’emergenza coronavirus Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev