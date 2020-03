Coronavirus: Boschi, 'governo ripristini subito voucher per baby sitter'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Con la chiusura delle scuole molti genitori non sanno a chi affidare i propri figli durante il giorno. Non tutti possono assentarsi dal lavoro. Penso a molti colleghi avvocati, a tanti professionisti ma anche ai piccoli commercianti o agli ambulanti". Lo scrive Maria Elena Boschi su twitter.

"Penso che sarebbe saggio che il governo ripristinasse subito i voucher per baby sitter e collaboratori domestici. Serve uno strumento semplice, già conosciuto e che si possa attivare in pochi minuti per far fronte a questi 15 giorni di emergenza. Così eviteremmo che tante persone lavorino al nero e daremmo una mano concreta ai lavoratori autonomi".