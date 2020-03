Coronavirus: Senato, 'agevolazioni per dipendenti con figli'**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati comunica che per venire incontro alle esigenze dei dipendenti del Senato, in particolare i genitori, l’Amministrazione ha adottato in via straordinaria e transitoria misure a tutela della salute e sicurezza delle loro famiglie". Si legge in una nota del Senato.

"Si è previsto che, finché dura la situazione di emergenza sanitaria, i genitori con figli in età di scuola dell’obbligo, in situazione di difficoltà oggettiva, possano fruire di congedo straordinario, così come i dipendenti che dovranno rimanere nel loro domicilio per ragioni cautelative. Inoltre, questi dipendenti, a titolo sperimentale, possono prestare a tutti gli effetti da casa il loro lavoro, qualora sia possibile svolgerlo attraverso modalità informatiche".