Pirelli: marchio Cinturato compie 70 anni e amplia la gamma (2)

(Adnkronos) - Anche sul nuovo Cinturato P7 proseguirà la sperimentazione del dipartimento Cyber di Pirelli, azienda che per prima ha connesso il pneumatico alla rete 5G. Una tecnologia in fase di sperimentazione che troverà applicazione nel contesto delle smart cities del prossimo futuro.

Mentre si stanno affermando nelle città del mondo nuove forme di mobilità alternativa in chiave sostenibile, Pirelli ha lanciato nel 2019 il suo programma Cycl-e Around, un servizio all inclusive di noleggio di premium e-bike, biciclette a pedalata assistita, naturalmente gommate Pirelli. La nuova gamma di e-bike utilizza i pneumatici Pirelli Cinturato Gravel, progettati per affrontare al meglio e in ogni condizione meteorologica il contesto sia urbano sia extraurbano.

I Pirelli Cinturato Gravel, lanciati a fine 2019, nascono per dare risposta alla crescente richiesta di mezzi più polivalenti e confortevoli rispetto alle tradizionali bici da corsa, mezzi che permettono utilizzi anche in fuoristrada leggero. Grazie alle proprietà della nuova mescola Speedgrip di Pirelli, progettata per la nuova linea Cinturato Gravel.