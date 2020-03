Coronavirus: Cirielli, 'tutelare personale istituti penitenziari'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - “Bonafede e Speranza tutelino la salute dei dipendenti delle carceri italiane, a partire dagli agenti della Polizia penitenziaria”. Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera. “E’ sconcertante -agiunge- che, in piena emergenza sanitaria, il governo Conte non abbia ancora adottato provvedimenti drastici ed efficaci. Finora, fortunatamente, non si sono registrati casi di Coronavirus. Ma il rischio di contagi è alto anche negli istituti penitenziari".

"Per questo, come chiesto più volte anche dall’Uspp, è necessario sospendere ad horas i colloqui tra i detenuti e familiari; limitare i trasferimenti dei detenuti in ospedale per le visite ambulatoriali e sospendere temporaneamente tutte le attività didattiche presso le scuole di formazione del personale di Polizia penitenziaria. E, inoltre, è fondamentale che le carceri vengano rifornite di mascherine, guanti monouso e disinfettanti. I ministri della Giustizia e della Salute intervengano prima che sia troppo tardi”.