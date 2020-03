Coronavirus: Gallera, 'per Oms Lombardia è modello in gestione emergenza'

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - L'Oms "ci ha fatto i complimenti per il lavoro fatto. Benedetta Allegranzi, responsabile della task force per la prevenzione e il controllo dell'Oms, ci ha chiesto di avere il modello da noi individuato per gestire l'emergenza, perché ne vuole fare un modello da distribuire agli altri Paesi. Hanno riconoscono la nostra grande capacità e quella dei nostri professionisti". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa.