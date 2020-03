Coronavirus: V. Boccia, 'emergenza economica, Italia può reagire ed essere esempio'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Siamo dentro un'emergenza anche economica. Gli effetti del coronavirus sull'economia sono simili ad un conflitto. Italia può reagire e può essere anche un esempio per gli altri paesi". Così a Porta a Porta su Rai Uno è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia."Occorre un grande confronto a livello europeo. Servono numeri rilevanti sempre per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale e in linea con il green new deal: 3 mila miliardi da spendere in pochi mesi finanziabili in trent'anni", sottolinea Boccia. Poi, rileva, "bisogna aiutare queste imprese che avranno un calo di fatturato nella pseudo zona rossa economica che purtroppo sta diventando l'Italia: sia in termini di credito, di rateizzazione e fiscale".