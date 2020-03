Coronavirus: ok Cdm a stretta su tribunali, 15 giorni ferie e poi misure

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Un ponte di sospensione feriale di 15 giorni, per 'traghettare' i tribunali e le procure verso le nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la decisione presa in Cdm, dove sono state varate le misure sui tribunali insieme a quelle sul potenziamento del Ssn, in un unico decreto. La stretta sugli uffici giudiziari sarà valida fino al 31 maggio salvo diverse disposizioni in corso.