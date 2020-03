Palermo: acqua non potabile, Orlando 'mai stata messa in discussione salute cittadini'

Palermo, 7 mar. (Adnkronos) - "Non è mai stata messa in discussione la salute dei cittadini. Amap ha operato, come era prevedibile, attivando subito ogni procedura per tutelare la sanità pubblica e monitorare costantemente la qualità dell'acqua. Ora l'Asp non ha potuto che confermare i dati di Amap. Non può che dispiacere che qualche scelta eccessivamente burocratica abbia reso obbligatoria oggi pomeriggio una ordinanza che già durante la questa notte sarà revocata". Lo dichiara Leoluca Orlando dopo le polemiche sull'ordinanza sul divieto di uso dell'acqua in alcune zone della città.