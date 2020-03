Coronavirus: Salvini, 'serve bazooka finanziario non sasso nello stagno'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Qui serve il bazooka finanziario, non basta lanciare un sasso nello stagno. Sono sicuro che la maggioranza e il governo non potranno ignorare l’appello del Presidente della Repubblica, che ha invitato tutti alla collaborazione. Noi ci siamo con idee e proposte concrete che abbiamo già messo sul tavolo". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a 'Milano Finanza'.

"Ora tutti gli sforzi devono essere finalizzati a risolvere l’emergenza sanitaria ed economica. Per il momento stiamo ragionando soltanto su questo", aggiunge riferendosi all'ipotesi di governi di unità nazionale.