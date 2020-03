Coronavirus: Toti, 'squallido sciacallaggio su scorta Salvini'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Chi fa sciacallaggio sulla notizia che un uomo della scorta di Salvini è risultato positivo al coronavirus è squallido. Se poi a farlo è anche un rappresentante delle istituzioni la cosa diventa inaccettabile. Questo Paese merita persone serie, che non facciano allarmismo e che non fomentino odio. In questo momento ancora di più”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook.