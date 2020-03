Coronavirus: Gelmini, 'bene assunzioni medici e infermieri ma più soldi a Regioni'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Cdm ha approvato interventi per emergenza sanitaria Coronavirus e per assunzioni medici e infermieri. Tanti eroi stanno lavorando negli ospedali, ma occorrono strumenti adeguati. Bene che si intervenga in questa direzione, ma servono più risorse per le Regioni maggiormente colpite". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.