Palermo: coltivavano marijuana e percepivano il reddito di cittadinanza, due arresti

Palermo, 7 mar. (Adnkronos) - Coltivavano marijuana e percepivano il reddito di cittadinanza. Ma sono stati scoperti e arrestati. E' accaduto nel palermitano, dove i Carabinieri hanno arrestato due persone. L'accusa per entrambi, un 42enne e un 46enne già noti alle forze dell'ordine, è di coltivazione, detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato. I militari dell'Arma hanno eseguito una perquisizione in una villetta nella disponibilità dei due arrestati all'interno della quale avevano allestito una serra per la coltivazione "indoor" di marijuana, rinvenendo 561 piante alte circa un metro e mezzo e 656 germogli di marijuana in vasi, alte circa 10 centimetri. La serra era munita di materiale fertilizzante, lampade alogene, ventilatori, impianti di condizionamento ed aspirazione, il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, cosi' come confermato da una squadra di tecnici verificatori della societa' E-Distribuzione intervenuti sul posto. Lo stupefacente è stato campionato per le successive analisi quantitative e qualitative a cura del laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri di Palermo. Il materiale utilizzato per realizzare la serra e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati. Da ulteriori accertamenti è emerso che entrambi percepivano il reddito di cittadinanza, dunque sono stati denunciati per inosservanza delle disposizioni in materia e le carte su cui veniva accreditato il reddito sono state sequestrate. Gli arrestati, dopo la convalida degli arresti, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.