Coronavirus: Meloni, 'stop metodo Casalino, è momento di fare non di apparire'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Ho detto una frase che è stata male interpretata rispetto a Giuseppe Conte, mi ha risposto mezzo governo. Se hanno il tempo di rispondere alle dichiarazioni stampa forse hanno il tempo per leggere anche le lettere con le proposte che mando, però su quelle non mi ha risposto nessuno. Rispondono alle polemiche, perchè è il metodo Casalino, non sei quello che sei, sei quello che appari; non è quello che fai, è quello che sembra. Questo non è il momento nel quale si può apparire". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da Rainews 24.