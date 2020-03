Coronavirus: Biancofiore, 'da Austria guerra commerciale contro Italia'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "C’è chi evidentemente approfitta dell’emergenza Coronavirus per innescare una vera e propria guerra commerciale con l’Italia. E’ il caso sconcertante dell’Austria, non nuova alla violazione dei trattati europei in particolare sulla libera circolazione di uomini, beni e servizi che ora mette sulla lista dei presunti 'appestati' gli italiani e soprattutto i cugini dell’Alto Adige-Südtirol". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia.

"Ma non era l’Austria del cancelliere Kurz -aggiunge- quella che voleva dare il doppio passaporto agli altoatesini? E ora viceversa li discrimina nonostante in Alto Adige ci siano solo pare cinque casi accertati di Coronavirus Quale sarà la premessa per concedere la cittadinanza austriaca, prima il tampone ? Perché l’Austria non chiude le frontiere con la Germania dove stanno venendo alla luce migliaia di positivi al virus in ritardo perché non si sono fatti i tamponi? Come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca sempre".