Coronavirus: Sereni, 'interesse Europa ridare slancio ad economia'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Il ministro Gualtieri ha fatto richieste estremamente ragionevoli. Del resto, ognuno dei nostri partner Ue ha colto che un rallentamento possibile della crescita prima in Cina e poi in Europa, in particolare in Italia, finirebbe per colpire tutti quanti. È interesse non solo del nostro Paese dunque ma di ognuno in Europa mettere in campo un’iniziativa straordinaria in campo finanziario per ridare slancio all’economia”. Lo ha affermato Marina Sereni, viceministro degli Esteri, intervistata da Radio radicale.