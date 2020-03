Coronavirus: Rinaldi, 'ottima iniziativa di Abi a favore economia'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Ottima iniziativa di Patuelli, il presidente dell'Abi a favore dell’economia del paese". Così Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato della Lega, plaude alle iniziative dell’Abi nei confronti del sistema bancario a supporto dell’economia reale, "rafforzando le moratorie con sospensioni e allungamenti di un anno a tutte le micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica".

Inoltre l’Abi, rileva Rinaldi, "si impegna nei confronti delle autorità europee e nazionali a promuovere modifiche nei confronti delle attuali disposizioni di vigilanza per mitigare lo tsunami economico che si è abbattuto sul nostro paese. Questa è la via giusta per evitare il fallimento del tessuto industriale e produttivo italiano".