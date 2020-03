Coronavirus: Asp Caltanissetta, donna risultata positiva risulta stabile

Palermo, 7 mar. (Adnkronos) - L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta rende noto che oggi sono stati effettuati 3 tamponi di cui, in atto, "siamo in attesa dei risultati di laboratorio, onde adottare le opportune determinazioni sanitarie". La paziente ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive del P.O. Sant’Elia, trasferita ieri dall’ospedale di Sciacca, "risulta stabile, tranquilla, sveglia, collaborante ed autonoma. In atto è sottoposta a specifica terapia farmacologica ed è in stretta osservazione".

"Ricordiamo a tutta la popolazione di evitare i luoghi affollati, mantenere le distanze raccomandate dai decreti ministeriali, nonché mettere in atto tutte le misure atte ad evitare il contagio - si legge nella nota - In caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o di natura respiratoria, si raccomanda di non recarsi al pronto soccorso, ma di chiamare il proprio medico di famiglia o il pediatra".

A disposizione dell’utenza è attivo anche il numero provinciale 0934-559955